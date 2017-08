Will: CDU und FDP blockieren Geld für Straßen und Radwege

gn Nordhorn/Hannover. Scharfe Kritik an der „Blockadehaltung“ von CDU und FDP im Landtag hat der wirtschafts- und verkehrspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Gerd Will, geübt. CDU und FDP verhinderten mit ihrer Blockadepolitik wichtige Infrastrukturmaßnahmen in den Städten und Gemeinden des Landes – auch in der Grafschaft.

Will kritisiert, dass Christdemokraten und Liberale bei dem für die Städte wichtigen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz jetzt „auf die Bremse treten“. Damit stoppten sie quasi ein „Konjunkturprogramm für den kommunalen Straßen- und Radwegebau und den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)“. Das sei unverantwortlich und gefährde Arbeitsplätze in der Bauwirtschaft, sagte der Sozialdemokrat aus Nordhorn-

Will weist darauf hin, dass die bisherige gesetzliche Regelung 2019 ausläuft. „Die von allen kommunalen Spitzenverbänden dringend dauerhaft geforderte gesetzliche Neuregelung ist aufgrund der Neuregelung der Finanzverteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden schnell auf den Weg zu bringen“, mahnt der SPD-Politiker in einer Pressemitteilung. Deshalb hatten SPD und Grüne vor einiger Zeit einen entsprechenden Gesetzentwurf eingebracht. Er sollte schnell beschlossen werden, damit ab 2019 jedes Jahr 123,5 Millionen Euro für die Kommunen zur Verfügung gestellt werden können.

Diese Neuregelung werde nun von CDU und FDP im Wirtschaftsausschuss des Landtags blockiert. Das sei unverantwortlich. Will: „Dafür gibt es keinen Grund, außer vielleicht Wahlkampftaktik.“ Die Folgen nennt Will „dramatisch“.

SPD und Grüne hatten im Ausschuss vorgeschlagen, zum Gesetzentwurf die Kommunalen Spitzenverbände und die Sozialpartner anzuhören, um das Gesetz noch im September-Plenum beschließen zu können.

„Wenn jetzt schnell beschlossen wird, kann man die notwendige Anhörung schriftlich auf den Weg bringen. Ich appelliere an die Verweigerer bei CDU und FDP im Interesse des Landes, der Kommunen und der Wirtschaft, diese Blockadehaltung aufzugeben, damit die Kommunen handlungsfähig bleiben“, macht der SPD-Politiker deutlich.