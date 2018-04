Wie zufrieden sind Grafschafter mit ihrem Internetanschluss?

Die Landesregierung in Hannover will beim Breitbandausbau Tempo machen. Doch in der Grafschafter hakt es noch vielerorts, vor allem in den ländlichen Regionen. Das erfuhr auch der Staatssekretär bei einem Besuch in Nordhorn. Dazu unsere „Frage der Woche“.