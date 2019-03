Wie soll der neue Vechtehofbauer des Tierparks heißen?

Mit Ludger Seybering ist der Mitarbeiter, der den Vechtehofbauern im Tierpark Nordhorn in der Rolle des „Bauer Harm“ über viele Jahre verkörperte, in den Ruhestand getreten. Nun fragt der Zoo: Wie soll der neue Bauer, der am 15. April beginnt, heißen?