Empfehlung - Wie geht es weiter mit dem Grafschafter Müll?

Nordhorn Die Müllentsorgung in der Grafschaft, seit langer Zeit immer wieder ein bedeutendes Thema für Politik, Verwaltung und die Bürger, steht vor einer grundlegenden Entscheidung. Dies meint zumindest die SPD-Fraktion im Kreistag und will mit Blick auf die nächsten Jahre wissen: Soll der Abfall wie bisher in Wilsum zum Teil mechanisch und biologisch vorbehandelt (MBA) werden, während der Rest deponiert oder verbrannt wird? Oder soll der Landkreis künftig konsequent auf Verbrennung setzen? Die Vor- und Nachteile, aber auch die Konsequenzen für das Portemonnaie der Bürger, würden die Sozialdemokraten gerne unabhängig prüfen lassen. Fraktionsvorsitzender Gerd Will sagt mit Blick auf den 14 Millionen Euro umfassenden Gebührenhaushalt: „Es darf keine großen Kostensteigerungen geben.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/wie-geht-es-weiter-mit-dem-grafschafter-muell-246617.html