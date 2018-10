Wie ein Unfallort zum Unfallschwerpunkt wird

Gleich zwei schwere Unfälle an einem Tag – aber die machen die Kreuzung am „Heideschlößchen“ in Itterbeck noch lange nicht zu einem Unfallschwerpunkt. GN-Redakteur Andre Berends über gefühlte und tatsächliche Wahrheiten im Straßenverkehr.