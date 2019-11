Empfehlung - Wie die Polizei Amts- und Mandatsträgern helfen will

Kopfschütteln im Ludwig-Windthorst-Haus, die Stimmung ist ernst und von einer gewissen Fassungslosigkeit gekennzeichnet. In der Tagesstätte im Lingener Stadtteil Holthausen haben sich in Anwesenheit von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) Vertreter von Polizei, Verfassungsschutz, Justiz, Behörden und Verwaltungen eingefunden, um über Hass und Hetze im Internet zu sprechen, die zu einer realen Bedrohung für Menschen führen können, weil sie sich öffentlich engagieren. Also gelten inzwischen auch „Amts- und Mandatsträger“, wie es in der Einladung der Polizeidirektion Osnabrück heißt, als gefährdet. Pistorius, der die Gefahr durch Populisten und Extremisten auf dem rechten politischen Spektrum für besonders hoch hält, macht in Lingen deutlich: Weder er noch andere hätten vor einem Jahr geglaubt, dass eine solche Konferenz einmal nötig würde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/wie-die-polizei-amts-und-mandatstraegern-helfen-will-329603.html