Schwere Gewitter: Wetterdienst warnt vor Unwetter in der Region

Grafschaft/Emsland Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt um 16.08 Uhr am Donnerstag vor Unwetter in der Grafschaft Bentheim und dem Emsland in der Zeit von etwa 16.08 Uhr bis 17 Uhr. Es besteht die Gefahr des Auftretens von schweren Gewittern (Stufe 3 von 4).

>>> Lesen Sie auch: Unwetter in Grafschaft und Emsland erwartet

Der DWD warnt vor Lebensgefahr durch Blitzschlag. Unter anderem seien verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sind möglich. Auch könnten Erdrutsche auftreten.

Der DWD empfiehlt, alle Fenster und Türen zu schließen sowie Aufenthalt im Freien zu vermeiden. Gegenstände im Freien sollten gesichert werden. Insbesondere solle Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen gehalten werden.