Wetterdienst warnt vor Sturm und Gewitter in der Grafschaft

sb Nordhorn. Ein kräftiges Sturmtief kann am Donnerstag für orkanartige Böen (Stufe 3 von 4) in der Grafschaft und auch im Emsland sorgen. Außerdem sind starke Gewitter zu erwarten. Darauf weist der Deutsche Wetterdienst in Unwetterwarnungen hin. Die Sturmwarnung gilt bis 18 Uhr, die Gewitterwarnung vorerst bis 11 Uhr.

Der DWD warnt vor orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis 115 km/h (Bft 11) aus westlicher Richtung. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen können auch Orkanböen bis 130 km/h (Bft 12) erreicht werden. Außerdem bestehe die Gefahr des Auftretens von starken Gewittern (Stufe 2 von 4).

„Es können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden“, heißt es in der Warnung. „Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!“

Am Donnerstagvormittag warnte der DWD zusätzlich: „Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.“

Die Stadt Rheine hatte bereits am Mittwoch auf das zu erwartende Unwetter reagiert: Aufgrund der Vorabinformation des Deutschen Wetterdienstes wurde der Wochenmarkt am Donnerstag in der Rheiner Innenstadt sowie in Mesum abgesagt.