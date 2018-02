Wetterdienst warnt vor strengem Frost in der Grafschaft

Nordhorn. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor dem Auftreten von strengem Frost in der Grafschaft Bentheim und dem Emsland. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch treten Temperaturen zwischen minus fünf und minus zehn Grad Celsius auf.

Bei klarem Himmel können die Werte auf minus zwölf Grad Celsius sinken. Außerdem kann es im Verlauf des Dienstags zu leichtem Schneefall mit bis zu fünf Zentimeter Neuschnee kommen. Auch in den kommenden Tagen soll der Dauerfrost anhalten.

Glätte und Schnee: Wann fällt die Schule aus? Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Erst in der Nacht entscheiden Behörden im Winter darüber, ob der Unterricht aufgrund glatter Straßen ausfällt oder nicht. Schüler und Eltern werden per SMS und auf GN-online darüber informiert.

Die Eisdecke auf den Gewässern in der Region wächst damit weiter. Dennoch warnt die Feuerwehr Nordhorn vor dem Betreten der Eisflächen. In vielen Fällen sei die Eisdecke nicht stark genug, um Personen zu tragen. Das Eis muss dafür zwischen 15 und 20 Zentimetern dick sein. Gerade im Uferbereich wirke die Eisfläche trügerisch stabil, doch das Betreten ist lebensgefährlich.

Auch Tiere sollten das Eis meiden. In Emsbüren brach am Montag ein Hund in einem See ein. Die Feuerwehr konnte ihn retten. In einem Notfall sollte die Feuerwehr über den Notruf 112 alarmiert werden. „Begeben Sie sich jedoch niemals selber in Gefahr“, warnt die Feuerwehr eindringlich.