Wetterdienst warnt vor Orkanböen

ow Nordhorn. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung für die Grafschaft und das Emsland veröffentlicht. „Es treten orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 90 km/h (25m/s, 48kn, Bft 10) und 115 km/h (32m/s, 63kn, Bft 11) anfangs aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung auf“, teilen die Meteorologen mit. Die Unwetterwarnung ist voraussichtlich gültig bis Donnerstag, 16:00 Uhr.

Der DWD weist auf mögliche Gefahren hin: „Es können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!“

Der Wind nimmt laut DWD im Tagesverlauf von der Ems her deutlich zu, dann gibt es schwere Sturmböen. Außerdem sollen Schauer und Gewitter auftreten sowie Starkregen von 15 Liter pro Quadratmeter und Stunde sind mölich. Am Nachmittag lässt der Wind von Westen her wieder nach.