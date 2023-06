Wetterdienst warnt nun auch vor Starkregen in der Grafschaft

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Donnerstagvormittag nun auch offiziell für die Grafschaft Bentheim vor heftigem Starkregen. Die Warnung gilt ab Donnerstag, 18 Uhr, bis Freitag, 4 Uhr.

Es seien extreme Starkregenschauer möglich, bei denen bis zu 150 Liter pro Quadratmeter auf die Erde prasseln könnten. Unter anderem sind Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen möglich, warnt der Wetterdienst.

Die Grafschafter sollten zu der Zeit alle Fenster und Türen geschlossen halten und sich möglichst nicht im Freien aufhalten.

Aktueller Niederschlagsradar

Der Wetterdienst hatte bereits am Mittwoch vor Unwettern in Deutschland gewarnt. Dabei kämen die Regenfälle am Vormittag in Nordrhein-Westfalen und im südlichen Rheinland-Pfalz auf, um dann im Verlauf des Tages langsam nordostwärts bis ins südliche und östliche Niedersachsen zu ziehen.

Am Donnerstagmittag hat der Deutsche Wetterdienst nun explizit eine Warnung für die Grafschaft Bentheim ausgesprochen.