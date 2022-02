Wetterdienst warnt Grafschaft vor Sturmtief „Zeynep“

Grafschaft Nach einer kurzen Atempause für die Einsatzkräfte warnt der Deutsche Wetterdienst vor dem nächsten Unwetter in der Grafschaft Bentheim. Demnach ist ab 16 Uhr am Freitag wieder mit orkanartigen Böen zu rechnen. Die Warnung gilt bis Samstagmorgen, 1 Uhr. Das Turmtief „Zeynep“ könnte laut den Meterelogen sogar noch heftiger werden, als das Tief „Ylenia“ am Mittwoch. Die Böen sollen anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auftreten.

Der Wetterdienst warnt am Freitag vor den möglichen Gefahren. Es könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Menschen sollten besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände achten. Fenster und Türen sollen laut Wetterdienst in dieser Zeit geschlossen bleiben. „Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien“, fordert der Deutsche Wetterdienst.