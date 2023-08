Wetterdienst kündigt schwere Gewitter in der Grafschaft an

In der Grafschaft und dem Emsland kann es am Freitag zu Unwettern in Form von schweren Gewittern kommen, das teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen mit. Der Wetterdienst spricht von hohem Unwetterpotenzial; der Hinweis solle die rechtzeige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen.

Laut DWD drohen voraussichtlich bis 20 Uhr von Südwesten aufkommende Gewitter und örtlich heftiger Starkregen mit mehr als 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Dazu können schwere Sturmböen um 90 Stundenkilometer (Windstärke 10), vereinzelt orkanartige Böen bis 110 Stundenkilometer (Windstärke 11) und Hagel mit zwei Zentimeter Korndurchmesser auftreten. Vereinzelt seien auch Tornados nicht ausgeschlossen.

Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen treten laut DWD typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte. Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses können erst mit der Ausgabe der amtlichen Warnungen erfolgen. „Bitte verfolgen Sie die weiteren Wettervorhersagen mit besonderer Aufmerksamkeit“, teilt der Wetterdienst mit.