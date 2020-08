Wettbewerb zum Thema „Aktiv für Demokratie und Toleranz“

Berlin Die SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Daniela De Ridder unterstützt das „Bündnis für Demokratie und Toleranz“. Daher ruft sie Engagierte aus der Grafschaft Bentheim und dem Emsland zur Teilnahme am Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ auf. Gesucht werden zivilgesellschaftliche Initiativen mit Nachahmungscharakter, bei denen die Grundwerte einer offenen, toleranten und solidarischen Gemeinschaft gestärkt werden. Bewerbungsfrist ist der 27. September dieses Jahres.

Der Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ geht in diesem Jahr in seine 20te Runde und lädt Engagierte mit ihren Initiativen zur Präsentation von Ideen ein. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt: Gesucht werden übertragbare und nachahmbare zivilgesellschaftliche Projekte, die bereits durchgeführt wurden. Hierbei stehen allgemein die Themenfelder „Demokratie“, „Toleranz“, „Integration“, „Gewaltprävention“, „Kampf gegen Extremismus“, „Kampf gegen Antisemitismus“ im Fokus. In diesem Jahr werden vor allem Projekte gesucht, die sich gegen Hassrede, Antiziganismus und Antisemitismus einsetzen.

„Bei den wachsenden Spannungen – und noch einmal intensiviert durch die längst noch nicht abgeflaute Corona-Krise – ist es so wichtig, dass es uns gelingt, Gemeinsinn zu stiften und zu pflegen; auch unseren moralischen Kompass müssen wir uns bewahren und darum ringen, eine solidarische Gemeinschaft zu bleiben, die auf Schwächere Rücksicht nimmt und niemanden allein zurücklässt. Umso mehr müssen wir mit wachsender Zivilcourage darauf achten, dass keine Ausgrenzung geschieht. Bei Hass und Hetze müssen wir mutig und schützend für andere eintreten“, so De Ridder zu den Gründen für den Wettbewerb.

Interessierte können sich über die Homepage des Bündnisses am Wettbewerb teilnehmen. Wer eine Idee einreichen möchte und das Projekt dem Bundestagsbüro von Dr. Daniela De Ridder vorstellen möchte,kann sich unter dem Stichwort „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ per E-Mail an daniela.deridder.ma02@bundestag.de oder per Telefon an die Nummer 030 227–71583 wenden. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert.