Empfehlung - Wettbewerb: Kinder malen bedrohte Tierarten

Nordhorn Am Sonntag, 9. September, findet im Familienzoo der Natur- und Artenschutztag statt. An verschiedenen Informationsständen geht es an diesem Tag um unseren Umgang mit der Natur. Viele Vereine befassen sich dabei mit den einheimischen Tieren und Pflanzen, aber auch exotische Tiere wie der Drill, eine bedrohte Affenart aus Afrika, stehen dabei im Rampenlicht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/wettbewerb-kinder-malen-bedrohte-tierarten-241644.html