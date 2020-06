Wettbewerb „Die schönsten Mund-Nasen-Bedeckungen“

Nordhorn Die Schulen und Kitas in Niedersachsen waren wegen der Corona-Pandemie lange geschlossen. Nun kehren immer mehr Kinder und Schüler in die Bildungseinrichtungen zurück – unter Einhaltung der notwendigen Abstands- und Hygieneregelung. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Daniela De Riddr hat nun einen Wettbewerb initiiert, bei dem es um die schönsten Mund-Nasen-Bedeckungen geht. Die Gewinner-Klasse kann sich auf ein Überraschungspaket freuen.

„In den vergangenen Wochen und Monaten erreichten mich zahlreiche Schreiben von Eltern, Lehrerinnen und Schulleitern. Aber auch Schülerinnen und Schüler, die eigentlich sonst nicht so gerne in die Schule gehen, schrieben mir, wie sehr sie sich darauf freuen, endlich wieder in die Schule gehen zu dürfen, um zu lernen und um ihre Freunde wieder zu treffen. Um die kreative Ader der Kinder in dieser schwierigen Zeit zu fördern, rufe ich einen Wettbewerb ins Leben: Wer hat die schönste Alltagsmaske oder, um es wie die Kinder und Jugendlichen auszudrücken: Wer trägt den schönsten Gesichtspullover? Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, ob bunt, glitzernd oder mit Muster – zahlreiche Menschen drücken durch ihr neues Modeaccessoires auch ihre Persönlichkeit aus.“, sagt Dr. Daniela De Ridder, SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Mittelems.

Ab sofort können sich alle Schülerinnen und Schüler mit einem Foto von ihrer Mund-Nasen-Maske bewerben. Das Foto mit Angabe des Namens und der Schule ist bis zum 15. Juli an daniela.deridder@bundestag.de zu schicken. Der Gewinner erhält ein Überraschungspaket für die gesamte Klasse, das die SPD-Bundestagsabgeordnete persönlich bei einem Besuch überreicht, dann selbstverständlich mit ihrem eigenen Mund-und-Nasenschutz. „Wir haben in der Grafschaft Bentheim und im Emsland viele kreative Schülerinnen und Schüler. Zahlreiche Jugendliche und ihre Eltern sind Bastelfreaks und künstlerische Talente. Ich bin schon ganz gespannt auf die vielen bunten, glitzernden, mit Tieren oder bunten Motiven bemalten Masken – die Vielfalt ist so bunt wie unsere Region selbst. Allen Teilnehmern - und ihren Eltern und Großeltern sowie ihren Klassen - drücke ich kräftig die Daumen“, freut sich De Ridder.