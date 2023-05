/ Lesedauer: ca. 1min Frage der Woche Wer wird Deutscher Meister im Fußball?

Wer wird Deutscher Meister in der Bundesliga? Zehn Mal in Folge gewann der FC Bayern den Titel - nun liegen die Münchner vor dem letzten Spieltag hinter dem BVB aus Dortmund. Wer wird am Samstag die Schale mit nach Hause nehmen?