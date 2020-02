/ Lesedauer: ca. 1min Wer soll künftig die CDU führen?

Der Kampf um den CDU-Vorsitz hat begonnen. Mehrere Kandidaten haben bereits ihren Hut in den Ring geworfen, über weitere Namen wird noch spekuliert. Gewählt wird die neue Parteispitze auf einem Sonderparteitag am 25. April in Berlin. Wer macht das Rennen?