Wer erinnert sich? GN suchen Fotos von besonderen Momenten

Nordhorn Da steht der Knirps in Söckchen, Sandalen und kurzer Hose, bringt die Luftpumpe in Position und macht sich daran, den schlappen Reifen des alten Käfers wieder prall zu füllen. Wurde hier eine Leidenschaft geboren? GN-Reporter Jürgen Lüken – er ist es! – hat das Foto aus seinem privaten Album gekramt und ist fest davon überzeugt, dass an diesem Tag vor etwa 50 Jahren seine Leidenschaft für automobile Oldtimer geweckt.

„Besondere Momente“, wie nur Fotos sie aufleben lassen können, das wäre doch auch eine Idee für eine GN-Reihe, findet der Nordhorner. Und was meinen unsere Leserinnen und Leser? Hat es auch unter ihnen diesen prägenden, unvergesslichen oder doch zumindest erinnerungswürdigen Augenblick gegeben, der in einem Bild festgehalten wurde?

Wenn das so ist – und wir sind gespannt! –, dann werden wir für solche Aufnahmen gerne einen Platz in der Zeitung und hier auf GN-Online reservieren. Einfach per Post an den Coesfelder Hof 2 in Nordhorn oder als E-Mail an redaktion@gn-online.de schicken, dazu die wichtigsten Angaben, was auf dem Bild zu sehen ist, wann ungefähr es entstand und welche Bedeutung es hat. Stichwort: „Besondere Momente“.