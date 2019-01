Empfehlung - Wer böllert, muss auch fegen

Nordhorn Übersät mit den Resten von Feuerwerkskörpern ist der Platz vor dem Theater am Ootmarsumer Weg in Nordhorn. Ähnlich sieht es an vielen anderen Orten in der Grafschaft aus. Die Stadt Nordhorn weist darauf hin, dass die Verursacher selbst ihren Müll wieder einsammeln müssen. Dennoch zeugen auch Tage nach dem Jahreswechsel etliche abgebrannte Feuerwerkskörper von der Silvesternacht. „In den kommenden Tagen wird die Stadt Nordhorn die Überreste des Silvesterfeuerwerks an Straßenrändern und auf öffentlichen Wegen und Plätzen im Rahmen der turnusmäßigen Straßenreinigungs- und Stadtbildpflegemaßnahmen beseitigen“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Auf privaten Grundstücken werden die Straßenreiniger der Stadt nicht aktiv, hier müssen dann die Grundstücksbesitzer selbst ran.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/wer-boellert-muss-auch-fegen-274631.html