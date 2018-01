Empfehlung - Weniger Pleiten, aber mehr offene Forderungen

Nordhorn. Im sechsten Jahr in Folge ging deutschlandweit die Zahl der Firmeninsolvenzen zurück. Rund 21.500 Firmenpleiten registrierte das Statistische Bundesamt im Jahr 2016 – so wenige wie noch nie seit Einführung der Insolvenzordnung im Jahr 1999. Allerdings schlitterten zuletzt wieder mehr größere Firmen in die Zahlungsunfähigkeit, sodass der finanzielle Schaden höher ausfiel. Die Amtsgerichte bezifferten die voraussichtlichen Forderungen der Gläubiger auf rund 27,4 Milliarden Euro (2015: 17,5 Milliarden Euro).