Nordhorn Fachkräfte werden derzeit händeringend gesucht. Nicht nur in Deutschland, sondern auch bei unseren niederländischen Nachbarn. Eine deutlich andere Situation als vor zwei bis drei Jahren, als dort die Arbeitslosenquote noch zweistellige Werte aufwies. Mittlerweile ist die Entwicklung des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) bei unseren Nachbarn sogar höher als in Deutschland. So wird für die Niederlande in diesem Jahr eine Steigerung des BIP in Höhe von 3,2 Prozent prognostiziert, für Deutschland sind 1,8 Prozent vorhergesagt. Das hat nun auch Konsequenzen für die grenzüberschreitenden Aktivitäten der Nordhorner Arbeitsagentur.