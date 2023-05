„wellcome“ entlastet frischgebackene Mütter

Der Druck, der auf Müttern lastet ist hoch. Diese Last ein wenig abzufedern, dafür setzt sich „wellcome“ in der Grafschaft Bentheim ein – die gemeinnützige Organisation unterstützt Familien im ersten Jahr nach der Geburt mit Ehrenamtlichen.

Häufig sind es die Mütter, die nach der Geburt ihrer Kinder die sogenannte „Care-Arbeit“ übernehmen, die die Familie managen und viel Flexibilität mitbringen, um alles möglich zu machen – von den Freizeitaktivitäten der Kinder, bis zum Haushalt und dem eigenen Job.

Vor ungefähr 20 Jahren wurde die Idee zu „wellcome“ – Praktische Hilfe nach der Geburt von der Sozialpädagogin Rose Volz-Schmidt in Hamburg ins Leben gerufen. Mit dem Ziel, Familien nach der Geburt zu unterstützen, wenn kein eigenes Netzwerk vorhanden ist, das in dieser Zeit unterstützen kann.

In der Grafschaft Bentheim ist „wellcome“ eines von 230 bundesweit agierenden Teams, welches diese moderne Nachbarschaftshilfe umsetzt: Ehrenamtliche helfen für ein paar Monate ein- bis zwei Mal pro Woche ganz praktisch im Alltag, so wie es sonst Familie, Freunde oder Nachbarn tun würden.

Ehrenamtliche helfen, damit aus kleinen Krisen keine großen werden

Umgesetzt wird das Angebot in der Grafschaft Bentheim in Kooperation mit dem ev.-ref. Diakonischen Werk Grafschaft Bentheim. Derzeit setzt sich das Team um Koordinatorin Alina Whitworth und Kollegin Sonja Sielker aus acht Ehrenamtlichen zusammen. Im Jahr 2022 haben sie elf Familien begleitet und ihnen insgesamt 282 Stunden ihrer Zeit geschenkt. So konnte zum Beispiel in zwei Familien mit Frühchen und in drei Familien mit Zwillingen durch die Hilfe der Ehrenamtlichen für etwas Entlastung gesorgt werden.