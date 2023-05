Welcher Müll muss zu den Grafschafter Wertstoffhöfen?

In der Grafschaft Bentheim gibt es drei Wertstoffhöfe – in Nordhorn, Wilsum und Isterberg. Letzterer soll geschlossen und durch einen Neuen in Bad Bentheim ersetzt werden. Der Hof in Nordhorn verzeichnet im Jahr rund 43.000 Anlieferungen, dazu kommen 80.000 Anlieferer auf dem Grünabfallsammelplatz. Mit dem Frühling steigt auch wieder der Betrieb auf den Höfen. Doch was gehört eigentlich auf den Wertstoffhof und was muss dabei beachtet werden? Die GN haben bei Hans-Gerd Schmitjans vom Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) auf dem Wertstoffhof in Nordhorn nachgefragt.

Die Wertstoffhöfe in Nordhorn und am Isterberg haben werktags außer am Mittwoch immer von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Mittwochs von 14 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 17 Uhr. Prinzipiell darf alles auf den Hof gebracht werden, was als Müll anfällt. Dazu gehören beispielsweise Reifen, Metalle, Lampen, Kunststoffe und vieles mehr. Lediglich asbestbehafteter Müll ist von der Annahme ausgeschlossen. Die Abgabe in Nordhorn ist aber nur für Fahrzeuge möglich, die ein Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen nicht überschreiten. Transporter und Lastwagen, die das Gesamtgewicht überschreiten, müssen das Entsorgungszentrum in Wilsum anfahren.

Hans-Gerd Schmitjans weiß genau, was auf den Wertstoffhof gehört. Foto: Harmsen

Wer auf den Nordhorner Hof gefahren kommt, kommt an Johann Thys nicht vorbei. Er sitzt in seinem kleinen Häuschen an der Einfahrt und dient als Ansprechpartner für die Kunden. Nachdem diese erklärt haben, welche Art von Abfall sie geladen haben, entscheidet Thys, in welchen Container dieser gehört. Dafür gibt es auf dem Gelände eine Art Rampe, auf die die Kunden mit ihrem Wagen fahren können, um ihren Müll richtig zu sortieren. Bei größeren Fahrzeugen oder Anlieferungen mit dem Anhänger müssen die Kunden aber erst auf die Waage fahren. Wer Haus-, Sperrmüll oder sonstigen Restmüll anliefert, zahlt bis zu einer Menge von 0,5 Kubikmeter eine Pauschalgebühr von 14 Euro. Kleinstmengen bis 50 Liter kosten drei Euro. Dagegen kostenlos ist die Anlieferung von jeglichem Elektroschrott, Papier und Metall. Sondermüll – wie Chemikalien, Säuren, Laugen oder Farbreste – kann alle 14 Tage auf dem Wertstoffhof in Nordhorn kostenfrei abgegeben werden, wenn das Schadstoffmobil vorbeikommt. „Das hat der Gesetzgeber extra so gemacht, damit die Leute ihren Sondermüll nicht einfach in den Gelben Sack werfen“, weiß Schmitjans. Die genauen Termine, wann das Schadstoffmobil kommt, können dem Abfallplaner entnommen werden.

Damit es nicht zu sogenannten Fehlwürfen – also dem Einwerfen von Müll in den falschen Container – kommt, steht oben auf der Rampe ein Mitarbeiter und hilft beim Sortieren. Dort oben kann nahezu alles abgegeben werden: Von Elektrokleingeräten über Metalle und belastete Hölzer bis hin zum klassischen Restmüll. Aber auch kleine Gegenstände werden hier entgegengenommen. Dazu zählen zum Beispiel CDs, Druckerpatronen sowie auch altes Frittieröl. „Der Müll wird hier gesammelt und dann von speziellen Fachfirmen abtransportiert, recycelt oder entsorgt“, erklärt Schmitjans. Aus dem alten Frittieröl wird beispielsweise Biodiesel hergestellt.

Weiter unten findet sich die Annahmestelle für Haushaltsgroßgeräte. Wer beispielsweise sein altes Sofa, den Backofen oder den Kühlschrank nicht mehr braucht, kann diese ebenfalls auf dem Wertstoffhof abgeben.

Ungefähr alle drei Monate wird der Grünabfallsammelplatz entleert. Foto: Harmsen

Direkt neben dem Wertstoffhof liegt auch einer von insgesamt zwölf Gartenabfallsammelplätzen. Rund 20.000 Tonnen Grünabfall kommen in der Grafschaft pro Jahr zusammen. Zur beginnenden Gartenzeit ist dort wieder mehr Betrieb. Auch hier dürfen Mengen bis 0,5 Kubikmeter kostenfrei abgegeben werden. Aus einem Teil des Grünabfalls wird Kompost hergestellt, der dann für wenig Geld wieder erworben werden kann.

In der gesamten Grafschaft Bentheim kamen im vergangenen Jahr knapp 155.000 Tonnen Müll zusammen. Schmitjans appelliert daher, diesen richtig zu sortieren und zu entsorgen: „Das meiste hier wird weiterverarbeitet und recycelt. Durch die richtige Müllentsorgung kann so jeder seinen Teil zum Umweltschutz beitragen.“