Empfehlung - Weiße Schneepracht lässt die Grafschafter kalt

Nordhorn In Weiß hüllt sich die Grafschaft. Am Dienstagabend hat der Winter den Schnee in den Landkreis gebracht. Üppig viel die weiße Pracht nicht vom Himmel, bei Werten knapp unterhalb des Gefrierpunktes blieb der Schnee allerdings liegen. Schnee und Glätte sorgte auf den Straßen in der Grafschaft offenbar nicht für größere Probleme. Gewarnt durch die Wetterberichte hatten sich Autofahrer auf die Situation eingestellt. „Uns ist bislang kein einziger glättebedingter Unfall in der Region bekannt“, teilte Polizeisprecher Dennis Dickebohm am Mittwochvormittag mit. Er lobte das umsichtige Verhalten der Autofahrer. Dass es keine Unfälle zu verzeichnen gibt, ist auch den Streudiensten zu verdanken. „Seit 3.15 Uhr waren unsere Mitarbeiter in der Früh unterwegs“, teilt Ansgar Künnemann von der Stadt Nordhorn mit. Bis morgens um sieben Uhr waren 15 Mitarbeiter des Bauhofes unterwegs. Mit ihren kleinen Traktoren streuen sie 100 Kilometer Radwege und 150 Kilometer Straßen im Nordhorner Stadtgebiet. Etwa 10 Tonnen Salz sind verbraucht worden, um die Wege sicher zu machen. Auf die Straßen wird ein flüssiges Salzgemisch aufgetragen, „das hat den Vorteil, dass es an der Fahrbahn haftet und nicht durch fahrende Autos an den Straßenrand verstreut wird“, sagt Künnemann. Auf den Radwegen und den städtischen Plätzen setzten die Bauhofmitarbeiter weiterhin herkömmliches Salz ein. Falls die Kälteperiode noch längere Zeit anhält, sieht sich der Nordhorner Bauhof gut gerüstet. Rund 580 Tonnen Streumittel lagern in den Silos der Stadt Nordhorn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/weisse-schneepracht-laesst-die-grafschafter-kalt-277892.html