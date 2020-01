/ Lesedauer: ca. 2min Weihnachtsbäume werden am 11. Januar abgeholt

Zahlreiche Vereine, kirchliche Organisationen und Feuerwehren in der Grafschaft Bentheim sammeln gegen eine kleine Spende wieder die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Die Aktion findet in diesem Jahr am Sonnabend, 11. Januar, ab 9 Uhr statt.