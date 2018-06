Aktuelle Polizeimeldungen vom 8. Juni im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Isterberg – Autotransporter brennt auf A31 aus

Am Donnerstagmittag ist es auf der A 30 zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Ein 35-jähriger Mann aus Gölenkamp war gegen 13.30 Uhr mit seinem Sattelzug in Richtung Niederlande unterwegs. Etwa in Höhe Isterberg erlitt er nach eigenen Angaben einen Schwindelanfall. Der Sattelzug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen die Seitenschutzplanke.

Verletzt wurde dabei niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 34.000 Euro geschätzt.

Nordhorn – Hund bringt Radfahrer zu Fall

Bei einem Unfall mit einem freilaufenden Hund sind am Dienstagabend zwei Radfahrer in Nordhorn verletzt worden, einer davon schwer. Sie waren auf dem Radweg der Euregiostraße unterwegs, als zwischen dem Kreisverkehr am Postdamm und der Grasdorfer Straße ein herrenloser Hund aus dem Gebüsch kam. Die Radfahrer mussten stark abbremsen und stürzten. Ein 73-jähriger Mann zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu, seine 71-jährige Ehefrau wurde leicht verletzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 309 0 zu melden.

Wilsum – Fünf Verletzte bei Auffahrunfall

Am Donnerstagmittag ist es auf der Emlichheimer Straße in Wilsum zu einem Verkehrsunfall mit fünf verletzten Beteiligten gekommen. Eine 30-jährige Frau aus Uelsen war gegen 13 Uhr mit ihrem Opel Zafira in Richtung Emlichheim unterwegs. Als sie ihr Auto verlangsamte um nach rechts in die Molkereistraße abbiegen zu können, bekam das ein hinter ihr fahrender 33-jähriger Mann nicht mit. Er fuhr mit seinem Opel Astra auf den Zafira auf. Der Verursacher und sein dreijähriger Sohn wurden dabei leicht verletzt. Auch die Fahrerin des Zafira, ihre wenige Monate alte Tochter sowie ein 28-jähriger Beifahrer erlitten dabei leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 18.500 Euro beziffert.

___

+++ EMSLAND +++

Lingen – Rollator gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag zwischen 13 Uhr und 14 Uhr einen Rollator aus dem Krankenhaus an der Wilhelmstraße in Lingen gestohlen. Der Rollator stand als Ausstellungsstück in der Lobby des Krankenhauses. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 87 02 zu melden.

Thuine – Kirchenfenster zerstört

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag zwischen 9 Uhr und 18 Uhr ein Fenster der St. Georg Kirche an der Straße „Lindenbrink“ in Thuine zerstört. Sie warfen das Fenster mit einem Stein ein. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977 929 210 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim