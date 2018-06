Empfehlung - BUND und NABU wandern durchs Dalum-Wietmarscher Moor

Georgsdorf Die Moorflächen in der Grafschaft gehörten einst zum grenzübergreifenden Bourtanger Moor, das vor seiner Kultivierung das größte lebende Hochmoor in Mitteleuropa war. Besiedlung, Torfabbau und die anschließende landwirtschaftliche Nutzung prägen heute das Landschaftsbild. Große Flächen werden renaturiert – in der Hoffnung, wieder eine Moorlandschaft mit typischen Pflanzen und Tieren zu entwickeln.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/web-artikel-238723.html