Empfehlung - Will: Personenzüge sollen einmal bis Coevorden fahren

Nordhorn. „Die Reaktivierung der Schienen für den Personenverkehr im Teilbereich I, zwischen Bad Bentheim und Neuenhaus, ist auf den Weg gebracht. Der Planfeststellungsbeschluss wird derzeit angefertigt“, erklärt Gerd Will, Kreistagsfraktionsvorsitzender der SPD und langjähriger verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Man dürfe davon ausgehen, dass die Personenzüge bald wieder mit Tempo 80 über die BE-Schinen durch die Obergrafschaft und Nordhorn rollen. Damit es nicht bei einem „Stumpf“, einer „halben Sache“ mit Endpunkt in Neuenhaus, bleibe, müsse zügig begonnen werden, „Knackpunkte auszuräumen“. „Jetzt müssen die Gespräche mit den Gemeinden geführt werden“, drängt Will. Immerhin sei die Kosten-Nutzen-Analyse im Vorverfahren positiv ausgefallen. Es lohne sich also, weiterzumachen. Das sei nicht nur eine Forderung der SPD, auch die Kreis-CDU begleite dies konstruktiv. Das Stück vom Bahnhof Neuenhaus aus über Emlichheim bis nach Coevorden ist in etwa so lang, wie die Strecke von Bad Bentheim nach Neuenhaus. Aber Will warnt: „Der zweite Abschnitt ist kein Selbstgänger.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/web-artikel-238718.html