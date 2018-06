Aktuelle Polizeimeldungen vom 6. Juni im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim – 1,2 Kilogramm Kokain gefunden

Die Autobahnpolizei hat in der vergangenen Nacht auf dem Isterberger Weg einen Drogenschmuggler festgenommen. Der 25-Jährige reiste mit einem Mietwagen über die A 30 aus den Niederlanden nach Deutschland ein. Dort wurde er von den Polizisten kontrolliert. Bei der Befragung verstrickte der Mann sich in Widersprüche. Daraufhin untersuchten die Beamten den PKW und fanden unter dem Fahrersitz zwei Pakete mit rund 1,2 Kilogramm Kokain. Der 25-Jährige wurde festgenommen und wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

1,2 Kilogramm Kokain haben Polizisten in Isterberg gefunden. Foto: Polizei

Bad Bentheim – Roller gestohlen

Bislang unbekannte Diebe haben in der Nacht zu Dienstag an der Waldstraße einen Motorroller gestohlen. Es handelt sich um ein grünes Fahrzeug der Marke Kia mit dem blauen Kennzeichen 597 SDL. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922 98 00 zu melden.

+++ EMSLAND +++

Meppen – Futtermischwagen fängt Feuer

Gestern Abend hat ein Futtermischwagen an der Höfener Straße in Meppen Feuer gefangen. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Die Freiwillige Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten im Einsatz, um den Brand zu löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 80.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Meppen – Lastwagen von Mülldeponie gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen gestern Nachmittag und heute früh einen LKW von der Mülldeponie an der Neuversener Straße gestohlen. Die Täter kletterten über einen Zaun auf das Gelände. Dort brachen sie den LKW auf, schlossen ihn kurz und flüchteten, indem sie den Zaun mit dem LKW durchbrachen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Mercedes Abrollkipper mit dem Kennzeichen EL - 2022. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 949 0 zu melden.

Haren - Mann bei Wohnungsbrand verletzt

Ein 71-jähriger Mann erlitt gestern bei einem Feuer in seiner Wohnung am Wacholderweg eine Rauchgasvergiftung. Er hatte einen Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen und war eingeschlafen. Nachbarn alarmierten die Feuerwehr. Rettungskräfte konnten den Mann aus seiner völlig verqualmten Wohnung befreien. Er wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand und lüftete die Wohnung. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Ein Verletzter bei Brand in Haren Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Haren: In der Nacht brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Haren.

Salzbergen - Dieseldiebstahl

Diesel-Diebe haben in der Nacht zu Dienstag in Salzbergen zugeschlagen. Sie stahlen rund 300 Liter Kraftstoff aus einem LKW. Die Täter zapften den Diesel aus dem Tank des Fahrzeugs ab und flüchteten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977 929 210 zu melden.

Werpeloh - Kupferblenden gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Sonntagmittag und Montagmittag in das Gelände einer Wasservesorgungsanlage an der Straße „Zum Windberg“ eingebrochen. Sie schnitten ein Loch in den Zaun und stahlen Kupferblenden vom Gebäude. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952 93450 zu melden.

Oberlangen - Türbleche aus Stromkästen gestohlen

Bislang unbekannte Diebe haben zwischen Sonntagnacht und Dienstagvormittag ein Blechstück mit Schloss aus der Tür eines Starkstromkastens am Vossebergweg gestohlen. Einen ähnlichen Fall gab es an der Straße „Zum Hilgen“ in Niederlangen. Den dritten Fall gab es im selben Tatzeitraum an der Horststraße in Niederlangen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952 93450 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim