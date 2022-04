© Brandt, Marcel

„Für Frieden und Freiheit“ liegt die „Jantje“ mit einem neuen Segel in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb am Vechteufer in Nordhorn. Das beinahe 100 Jahre alte Frachtschiff setzt ein Zeichen gegen einen Krieg, der auch in der Grafschaft für Entsetzen sorgt. Foto: Marcel Brandt