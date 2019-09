Empfehlung - Warum zieht es Hunderte Grafschafter in die Kommunalpolitik?

Politik ist eine launische Diva. Wer sich hinein begibt, wird abgestoßen oder aufgesaugt. Dazwischen bleibt nicht viel. Zur zweiten Kategorie gehören immerhin einige hundert Frauen und Männer in der Grafschaft, die im Interesse der Bevölkerung ein Mandat ausüben zwischen Laar und Ohne, Wielen und Lohne. Die sich für eine überschaubare Aufwandsentschädigung zwischen 260 und 340 Euro monatlich in Sitzungen, Tagungen und Diskussionen die Abende und Wochenenden um die Ohren schlagen – Fahrtkosten und Verdienstausfall inklusive. Und die in einem Mikrokosmos wechselseitiger Abhängigkeiten bei der Suche nach Mehrheiten, ausgeprägter Befindlichkeiten der Bürger (und Wähler!) und persönlicher Ambition letztlich doch unseren Alltag vielfach beeinflussen: von der Grundsteuer bis hin zu Abfallgebühren, vom Sportanlagenbau bis zur Leuchtkraft einer Straßenlaterne, vom Schulgebäude bis zum Kulturangebot. Für diese Kommunalpolitiker gilt es, eine Lanze zu brechen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/warum-zieht-es-hunderte-grafschafter-in-die-kommunalpolitik-319735.html