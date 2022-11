/ Lesedauer: ca. 1min Frage der Woche Warten Sie mit Einkäufen extra bis zum Black Friday?

Der Black Friday ist in den USA der Tag nach Thanksgiving und läutet am kommenden Freitag die Weihnachtseinkaufsaison mit zahlreichen Rabatten und Schnäppchen ein. Seit einigen Jahren gibt es das Phänomen auch in Deutschland und der Tag wird nicht selten zu einer ganzen Woche ausgeweitet.