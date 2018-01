Empfehlung - War der Tod in der Vechte Fall von Totschlag?

Osnabrück/Nordhorn. Am Abend des 29. April 2017 hatten Angler unweit des „Jantje“-Anlegers in der Nordhorner Innenstadt einen leblosen Körper in der Vechte entdeckt. Schnell war klar, dass es sich um die Leiche eines 43-jährigen Somaliers handelte, der seit mehreren Jahren in Nordhorn gelebt hatte. Klar war auch, dass der Mann bereits drei Tage zuvor ertrunken und stark alkoholisiert war. Doch an der anfänglichen Vermutung, es könne sich um einen Unfall gehandelt haben, kamen bald Zweifel auf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/war-der-tod-in-der-vechte-fall-von-totschlag-222747.html