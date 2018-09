Als Erfolgsmodell würdigten Mitglieder des Arbeitskreises Wirtschaft der SPD-Landtagsfraktion das Schienenreaktivierungsprojekt in der Grafschaft, hier am Bahnhof Neuenhaus mit (von links) dem Neuenhauser SPD-Vorsitzenden Fredo Weiden, Gerd Will, BE-Vorstand Joachim Berends, dem SPD-Fraktionssprecher Manfred Jungfer, Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp und den SPD-Landtagsabgeordneten Rüdiger Kauroff, Stefan Klein und Jörn Domeier. Foto: Masselink