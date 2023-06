Waldbrandgefahr: Diese Regeln gelten ab sofort in der Grafschaft

Für den Landkreis Grafschaft Bentheim gilt ab sofort eine Waldbrandverordnung. Die Regeln treten aufgrund der Trockenheit, der hohen Temperaturen und einer Empfehlung der Kreiswaldbrandbeauftragten in Kraft.

Folgende Verbote gelten in Wäldern, Mooren und Heidegebieten:

Straßen, befahrbare Wege sowie markierte Wander- und Reitwege zu verlassen.

Feuer anzuzünden, zu rauchen und mit feuergefährlichen Gegenständen umzugehen.

Ausgenommen von dem Verbot sind die Erledigung öffentlicher Aufgaben sowie die rechtmäßige Bewirtschaftung und Nutzung von Grundstücken. Ein Verstoß gegen die Verordnung gilt als Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Geldbuße geahndet werden. „Generell gilt es im Wald und in der freien Natur, erhöhte Vorsicht und Aufmerksamkeit walten zu lassen“, teilt die Kreisverwaltung mit.

Im Wald ist das Rauchen grundsätzlich vom 1. März bis zum 31. Oktober nicht gestattet. Das teilt die Kreisverwaltung am Montag mit.

Gefahrenquelle: Glasscherben und leeren Flaschen

Die Kreisverwaltung betont: Waldbrandgefahr geht ebenfalls von liegengelassenen Flaschen und Glasscherben, aber auch entlang von Straßen durch achtlos aus dem Fenster geworfene Zigarettenkippen aus. Zudem werden alle Waldbesucherinnen und -besucher gebeten, die Zufahrtswege in die Wälder nicht mit Fahrzeugen blockieren und Autos nur auf den ausgewiesenen Parkplätzen abstellen. Die Fahrzeuge sollten nicht über trockenem Bodenbewuchs stehen. Wird ein Waldbrand bemerkt, sollte die Feuerwehr sofort über die Notrufnummer 112 gerufen werden, heißt es aus dem Kreishaus.

„Waldbrandgefahr gerade hoch“

„Insbesondere in den Nadelwäldern ist viel trockenes Totholz vorhanden. Die vergangenen trockenen Jahre und der Borkenkäferbefall haben ihre Spuren hinterlassen. Die Waldbrandgefahr in der Grafschaft Bentheim ist laut Deutschem Wetterdienst hoch. Daher haben wir uns entschieden, die Paragraphen 1 bis 3 der Waldbrandverordnung, die bestimmte Verhaltensregeln vorschreiben, jetzt wieder in Kraft zu setzen“, erklärt Roberto Goncalves, Leiter der Abteilung Umwelt beim Landkreis Grafschaft Bentheim.