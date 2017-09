Empfehlung - Wahl: Grafschafter setzen auf Bewährtes

Meppen / Nordhorn. Es fällt ins Auge: In der Grafschaft Bentheim wie auch im Wahlkreis 31 (Mittelems), zu dem die Grafschaft neben dem Altkreis Lingen zählt, setzen die Wähler auf bewährte und bekannte Strukturen, auch wenn CDU und SPD an Gewicht verloren haben. Rechte und linke Bewegungen finden dennoch kaum Unterstützer. CDU-Direktkandidat Albert Stegemann hat sein gutes Ergebnis von 2013 mit 59,04 Prozent der Erststimmen im Wahlkreis nicht ganz gehalten und muss sich mit 53,64 Prozent zufriedengeben. In der Grafschaft Bentheim schrumpft sein Erststimmenanteil sogar von 53,04 auf 48,20 Prozent. Seine SPD-Herausforderin, Daniela De Ridder, hat davon jedoch nicht profitiert. Auch sie büßt Stimmen ein. Im Wahlkreis erringt sie nur noch 26,37 Prozent der Erststimmen gegenüber 28,96 Prozent vor vier Jahren. In der Grafschaft rutscht die Schüttorferin von 35,56 auf 32,22 Prozent.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/wahl-grafschafter-setzen-auf-bewaehrtes-208708.html