Wahl: Grafschafter Abgeordnete mit gemischten Gefühlen

hi Schüttorf/Ringe. Die beiden Bundestagsabgeordneten Daniela de Ridder (SPD) und Albert Stegemann (CDU) aus der Grafschaft wollen heute erneut ins Parlament gewählt werden. Bei ihrer Stimmabgabe in Schüttorf zeigte sich De Ridder am Mittag zuversichtlich. Albert Stegemann betrat am Nachmittag deutlich angespannter das Wahllokal in Ringe. Er befürchtet einen deutlichen Rechtsruck.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/wahl-grafschafter-abgeordnete-mit-gemischten-gefuehlen-208651.html