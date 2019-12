Empfehlung - VVV-Weihnachtstaler 176390 gewinnt einen Reisegutschein

Nordhorn Rund 190.000 Weihnachtstaler haben die Geschäfte in der Nordhorn Innenstadt und in anderen Stadtteilen in der Adventszeit an ihre Kunden ausgegeben. Am Montag zog Glücksfee Maya die Gewinnnummern der Aktion des VVV. Der Hauptpreis, ein TUI-Reisegutschein im Wert von 1500 Euro, entfällt auf die Taler-Nummer 176390.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/vvv-weihnachtstaler-176390-gewinnt-einen-reisegutschein-336243.html