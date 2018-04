Empfehlung - Vorwürfe gegen Brink schlagen hohe Wellen

Berlin/Nordhorn. Nach dem Bericht der „Kronen-Zeitung“ soll Brink in der vergangenen Woche bei einem Auftritt im kroatischen Novigrad einen behinderten jungen Mann beleidigt haben. Der über „Bild Online“ verbreitete Artikel der „Kronen-Zeitung“ hatte am Mittwoch schnell die deutschen Promi-News in den Online-Ausgaben zahlreicher Medien und Internet-Plattformen beschäftigt. Auch am Donnerstag noch wurde der angebliche Fehltritt des in Nordhorn geborenen Schlagerstars zum Thema, der bereits am Mittwoch gegenüber den GN alle Vorwürfe entsetzt zurückgewiesen hatte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/vorwuerfe-gegen-brink-schlagen-hohe-wellen-233968.html