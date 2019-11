Vorträge: Der plötzliche Herztod kann jeden treffen

Plötzlicher Herztod und Risikogruppen sind als Themen der Vorträge anlässlich der Herzwochen. Sie werden am Mittwoch, 13. November, in der VHS Nordhorn und am Mittwoch, 20. November, in der Oberschule Schüttorf veranstaltet. Beginn ist jeweils um 17 Uhr.