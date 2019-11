Vorlesen hilft – in der Kita und bei der Hörzeitung des DRK

Nordhorn In der DRK-Kindertagesstätte „Zwergenland“ in Nordhorn spielt das Vorlesen eine herausragende Rolle. „Es ist täglicher Bestandteil der pädagogischen Arbeit“, berichtet Anja Kurze, die in der Einrichtung als Fachkraft des Bundesprogramms Sprachkitas tätig ist. Beim bundesweiten Vorlesetag am dritten November-Freitag bekamen die Erzieherinnen jetzt aber nicht nur Verstärkung von Müttern, die den Kindern Geschichten und Märchen vortrugen, sondern auch von Rudi Koormann.

Er gehört seit rund drei Jahren zum Kreis der Ehrenamtlichen, die regelmäßig die Artikel aus den Grafschafter Nachrichten für die Hörzeitung des Roten Kreuzes einsprechen. Die Hörzeitung ist ein Angebot für Menschen mit Sehbehinderung, denen es nicht möglich ist, die gedruckte Zeitung selber zu lesen. Wer sich für dieses Angebot interessiert, wendet sich an das DRK-Familienzentrum, Karderieweg 2, in Nordhorn.

Weitere Informationen unter Telefon 05921 883663 oder per E-Mail an kerk@drk-grafschaft-bentheim.de oder colmer@drk-grafschaft-bentheim.de.