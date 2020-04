Vor 75 Jahren: Blutige Kämpfe in der Obergrafschaft

Während Nordhorn am 3. April 1945 schon von den Briten besetzt ist, wird in der Obergrafschaft noch heftig gekämpft. In Gildehaus, Bad Bentheim und Schüttorf gibt es blutige Gefechte. Die Niedergrafschaft wird dagegen kampflos besetzt.