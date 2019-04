Empfehlung - Von der Leyen in Nordhorn: Europawahl wird richtungsweisend

Nordhorn Eine selbstbewusst auftretende Grafschafter CDU hat sich am Samstagabend für ihren Wahlkampfauftakt in Nordhorn einen prominenten Gast aus Berlin aufs Podium geholt. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen sprach im Autohaus Krüp über die Vorzüge der Europäischen Union, über Digitalisierung in der Bundeswehr und auch über Familienpolitik. Etwa eine Stunde lang unterhielt sie sich mit Albert Stegemann (Bundestagsabgeordneter), Andre Mülstegen (Nordhorner Bürgermeisterkandidat), Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers, Landratskandidat Uwe Fietzek sowie mit dem EU-Abgeordneten Jens Gieseke. Dabei beschrieb die Verteidigungsministerin die anstehende Europawahl als „richtungsweisend“ und warnte nachdrücklich vor Spaltern der europäischen Idee. Mehr als hundert Besucher verfolgten die Podiumsdiskussion im „Showroom“ der Grafschafter Autozentrale.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/von-der-leyen-in-nordhorn-europawahl-wird-richtungsweisend--290748.html