Volles Programm am „Tag des offenen Denkmals“

gn Nordhorn. Der bundesweite „Tag des offenen Denkmals“ steht in diesem Jahr unter dem Motto „Macht und Pracht“. Auch in der Grafschaft wird es dafür einige Beispiele zu sehen geben. Am kommenden Sonntag, 10. September, öffnen die Träger von denkmalgeschützten Bauten ihre Objekte für das interessierte Publikum. Zudem stehen viele Ehrenamtliche bereit, um Führungen anzubieten und die Gäste mit Getränken und Speisen zu versorgen.

Wer beispielsweise mehr über die Mühlen in Georgsdorf, Gildehaus und Lage wissen möchte, der sollte die Führungen dort nicht verpassen, empfehlen die Verantwortlichen und meinen: „Stets lohnt sich ein Besuch in Bad Bentheim in oder rund um die Burg. Anregend und informativ ist auch ein Besuch in Neugnadenfeld“. Außerdem im Programm: Der Archäologe Bernd Rasink, Grabungskoordinator der geplanten Nordhorner Nordtangente, bietet im neuen Kreis- und Kommunalarchiv in Nordhorn einen Vortrag über die archäologischen Grabungsergebnisse, Funde und Befunde an.

Tag des offenen Denkmals Das Emsland und die Grafschaft Bentheim bieten eine Vielzahl an historischen Bauten und Stätten, die aber nicht alle der Öffentlichkeit zugänglich sind. Am Sonntag öffnen sie zum Tag des offenen Denkmal für Jedermann ihre Türen.



Das gibt’s beim Tag des offenen Denkmals zu sehen