Volkskrankheit „Vorhofflimmern“ Schwerpunkt der Herzwochen

„Vorhofflimmern“ gilt in seiner Häufigkeit als Volkskrankheit. Daher hat die bundesweite Deutsche Herzstiftung das Thema zusammen mit Gerinnungshemmung zum Mittelpunkt ihrer anstehenden „Herzwochen“ gemacht, die am 7. November in der Grafschaft beginnen.