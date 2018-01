Empfehlung - Volkshochschule reagiert auf gesellschaftliche Trends

Nordhorn. „Die Kunst der Volkshochschulen ist es, gesellschaftliche Trends zu analysieren und zu reflektieren. Das ist sogar die Kernaufgabe der Bildungseinrichtung“, sagt Pischel de Ascensao. Das Thema Migration und Flüchtlinge ist erneut mit zahlreichen Deutschkursen groß im Programm vertreten. „Nicht jeder Geflüchtete hat eine Perspektive, in Deutschland zu bleiben. Aber sollten wir ihnen darum nicht dennoch ein Bildungsangebot machen?“, fragt er. Schon einmal sei der Fehler gemacht worden, Flüchtlinge außen vor zu lassen. „Durch die Jugoslawienkriege kamen zahlreiche Asylsuchende nach Deutschland. Es hieß, dass sie sowieso wieder in ihre Heimat zurückkehren. Viele von ihnen blieben aber“, führt Pischel de Ascensao aus. Die VHS will aus diesen Erfahrungen lernen und Integration leben. „Selbst wenn einige später Deutschland verlassen, war es ein Gewinn, dass sie neues Wissen erworben haben, dass sie in ihrer alten Heimat anwenden können.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/volkshochschule-reagiert-auf-gesellschaftliche-trends-220482.html