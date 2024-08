Volksbank und Sparkasse: Ihre Rolle in Zeiten von Wirtschaftstransformation und globalen Krisen

Wie schauen die Grafschafter Banken in die Zukunft? Durch Angebote ausländischer Banken und Neobroker wird der Wettbewerb für die Filialbanken schärfer. Was können Sparkasse und Volksbank tun, um sich gegen Trade Republic, Scalable Capital und viele weitere durchzusetzen? Darüber spricht Rolf Masselink mit dem Vorstandvorsitzenden der Kreissparkasse Nordhorn, Norbert Jörgens, und Gregor Neuhäuser, Vorstand der Grafschafter Volksbank.

Rund zwei Drittel aller Deutschen haben ein Konto bei einer Sparkasse oder Volksbank. Damit das in Zukunft auch so bleibt, müssen die regionalen Institute große Herausforderungen meistern. Immer mehr Kunden wechseln zu digitalen Alternativen, wenn es um Girokonten und Geldanlage geht. Wie begegnen die Filialbanken den Herausforderungen, die das digitale Zeitalter mit sich bringt? Wie lange gibt es noch Bankautomaten und Bargeld? Und: Kann man bei der Sparkasse eigentlich in Kryptowährungen investieren? Episode acht vom Wirtschaftspodcast Chefsache(n) liefert die Antwort.

» Hier geht's direkt zum Podcast