Empfehlung - Vögeln in der Grafschaft geht es besser als erwartet

Schüttorf Bei der deutschlandweiten Aktion von NABU und dem bayerischen Landesbund für Vogelschutz (LBV) waren Bürger dazu aufgerufen, für eine Stunde Vögel in ihrem Garten, vom Balkon aus oder auch bei einem Spaziergang zu beobachten und nach Arten getrennt zu zählen. „Das ist immer wieder eine tolle Gelegenheit, um die Menschen an die Vogelwelt heranzuführen. Außerdem lässt sich so auch einiges über die Häufigkeit der einzelnen Vogelarten erfahren“, erklärt Gerhard Busmann, der sich genau wie 242 andere Vogelfreunde im Kreis an der Aktion beteiligt hat. Die nun vorliegenden Ergebnisse hat der Schüttorfer für den Landkreis ausgewertet, alle Zahlen finden sich bis auf Landkreisebene auch auf der Homepage des NABU-Bundesverbandes.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/voegeln-in-der-grafschaft-geht-es-besser-als-erwartet-277564.html