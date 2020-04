Vierter Stern für die Vechtetalroute angestrebt

Nordhorn Im Spätsommer 2018 wurde die Vechtetalroute, die auf einer Länge von 223 km dem Lauf der Vechte von der Quelle im münsterländischen Darfeld bis zu seiner Mündung in Zwolle in den Niederlanden folgt, erneut mit dem Gütesiegel ADFC-Qualitätsradroute mit drei Sternen zertifiziert. Die Rezertifizierung erfolgte im Rahmen des INTERREG-Projektes „LIVING-Vecht-Dinkel“. Bei diesem grenzüberschreitenden Projekt steht die Vereinbarkeit unterschiedlicher Zielsetzungen, wie Hochwasserschutz, regionale Wirtschaftsentwicklung und Umweltschutz im Vechte-Dinkel-System im Mittelpunkt. Durch eine gute Verknüpfung von Wirtschaft, Naturschutz und Tourismus ergeben sich neue wirtschaftliche Chancen an Vechte und Dinkel. Der Wissensaustausch zwischen den Partnern bildet einen wichtigen Bestandteil dieses mit INTERREG-Mitteln geförderten Projektes. An dem Kooperationsprojekt, dessen Zielstellungen in elf Maßnahmen und Teilprojekten realisiert werden, sind zehn deutsche und niederländische Partner beteiligt. Projektgebiet ist das deutsche und niederländische Vechte- (Overijsselse Vecht) und Dinkeltal.

Die Abteilung Grafschaft Bentheim Tourismus des Landkreises kümmert sich um die Inwertsetzung der Vechtetalroute. Das Teilprojekt ist zweigeteilt, denn zum einen soll die Infrastruktur besser genutzt und aufgewertet werden, zum anderen soll durch neue Arrangements die Attraktivität der Route auf deutscher und niederländischer Seite erhöht werden. Immer mehr Menschen haben auch im Urlaub Freude daran, sich zu bewegen und möchten ihre Urlaubsregion per Rad entdecken. Die Kombination von Fluss und Fahrrad genießen Radurlauber sehr, denn einen Fluss von der Quelle bis zur Mündung zu begleiten, hat einen ganz besonderen Reiz und ist sehr beliebt.

„Die grenzüberschreitende Vechtetalroute hat, was auch die ADFC-Sterne belegen, sicherlich viel Potenzial in diesem Urlaubssegment, das aber nach Meinung von allen Touristikern auf deutscher und niederländischer Seite bisher nicht vollständig genutzt wurde. Deshalb haben wir das Teilprojekt Vechtetalroute initiiert“, so die Projektverantwortliche Ruth Jansen-Diekel vom Grafschaft Bentheim Tourismus.

Perspektivisch wird sogar eine Auszeichnung der Vechtetalroute mit vier ADFC-Sternen angestrebt. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, sind weitere gemeinsame Anstrengungen zur Inwertsetzung der Vechtetalroute erforderlich,es muss unter anderem in die Verbesserung der Wegequalität investiert werden. Außerdem war ein Ergebnis der vom ADFC durchgeführten Stichprobenkontrolle im Rahmen der Rezertifizierung, dass nur wenige Rastplätze über nutzergerechte Fahrradständer verfügen. Deshalb sollten an diesem Punkt zeitnahe Verbesserungen herbeigeführt werden. Gemeinsam mit den Anrainerkommunen der Vechtetalroute suchte der Grafschaft Bentheim Tourismus geeignete Standorte für Fahrradabstellanlagen entlang der Route. In den vergangenen Wochen konnten dann zehn neue Fahrradabstellanlagen entlang der Vechtetalroute installiert werden. Sobald die Fahrradsaison 2020 in vollem Umfang startet, kann sich die Vechtetalroute also in gewohnter Qualität präsentieren.

Weitere Informationen auf www.vechtetalroute.de.